ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский драматический театр открыл новый сезон | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: rubdramteatr.ru

8 октября в Рубцовском драматическом театре был официально открыт новый театральный сезон. Об этом сообщил директор учреждения Станислав Спивак.

84-й сезон начался премьерным показом спектакля «Дамский портной» по одноимённой пьесе французского драматурга Жоржа Фейдо. В спектакле задействованы 12 артистов. Постановщиком стал приглашенный режиссер Константин Яковлев. Также над представлением работали специалисты из Новосибирска Каринэ Булгач и Елена Алексеева.

Всё это стало возможным благодаря Федеральной Программе поддержки театров малых городов России, в которой Рубцовский драматический театр принимает участие не первый год.

Также в театре вовсю идут репетиции еще одной картины, теперь для семейного просмотра – «Принцесса на горошине».

rubtsovskmv.ru

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