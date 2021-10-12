Рубцовск: Железнодорожные билеты на всю семью с 40% скидкой? Легко! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае открыта продажа железнодорожных билетов по «семейному» тарифу. По нему можно оформить билеты в купе поездов дальнего следования на семейные поездки. Это даст возможность активнее развиваться семейному туризму. Приобретать билеты на специальных льготных условиях и совершать поездки можно до конца 2021 года.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, обязательным условием предоставления скидки является совместное путешествие по России родителя (родителей) или законного представителя с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Воспользоваться льготой можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп. Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа. А для приобретения билетов в кассах дальнего следования нужно будет предоставить документы, подтверждающие степень родства. Эти же документы необходимо будет предъявить при посадке в поезд. В среднем снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до 40%. Тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета.

Все это стало возможным в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации №875 от 9 июня 2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма.

rubtsovskmv.ru