ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске похолодало: погода на 12 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: wallpapers.99px.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 12 октября, резко похолодало. В регион пришла ненастная погода с дождями, мокрым снегом и даже гололедом. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, по югу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололёдные явления. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +1…+6°С.

В Рубцовске пасмурно, временами дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +1…+4°С, вечером понижение до -1°С.

rubtsovskmv.ru

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