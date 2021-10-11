Рубцовск: В Рубцовске пока тепло: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске наступившая неделя – с 11 по 17 октября – особых погодных сюрпризов не преподнесет. Синоптики прогнозируют дожди в первой половине недели, кратковременное похолодание во вторник и среду и небольшое повышение температуры, начиная с четверга. А теперь подробнее.

11 октября в Рубцовске пасмурно, дождь. Ветер южный, слабый, порывы до 7 м/с. Температура +7…+9°С.

12 октября в Рубцовске ночью пасмурно, дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +1…+3°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура +2…+4°С, вечером до -2°С.

13 октября в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -1…+1°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +3…+5°С.

14 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура -2…+1°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура +7…+9°С, вечером +4°С.

15 октября в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-6 м/8с, порывы до 9 м/с. Температура +1…+3°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +8…+10°С, вечером +4°С.

16 октября в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура 0…+3°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 7 м/с. Температура +8…+11°С, вечером +3°С.

17 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, слабый. Температура 0…+2°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура +3…+6°С.

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