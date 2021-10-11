ГОРНЯК22 11.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В 2022 году в Алтайском крае благоустроят 175 объектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

В следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Алтайском крае благоустроят 55 общественных территорий и 120 дворов.

Мероприятия по благоустройству пройдут в 42 муниципальных образованиях края – в 12 городах, 29 сельских поселениях и ЗАТО Сибирский. Из них 11 муниципалитетов впервые принимают участие в этой программе. Это Косихинский, Краснощековский, Новичихинский, Панкрушихинский, Советский, Солонешенский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный и Шелаболихинский районы, а также Белокуриха. В настоящее время идет подготовительная работа для заключения контрактов на выполнение благоустройства общественных пространств и дворовых территорий в городах и сельских поселениях.

Так, по результатам прошедших торгов заключают контракт на благоустройство двух дворовых территорий в Заринске, центральной аллеи в Славгороде и пешеходной зоны в Кулунде. Еще на 29 объектов объявили торги, на 104 – подготовили конкурсную документацию. По 28 объектам в настоящее время проводят ценовую экспертизу, еще по 10 объектам разрабатывают проектную документацию.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: На заседании Правительства Алтайского края одобрен проект краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: На заседании Правительства Алтайского края одобрен проект краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Вопрос рассмотрен 6 октября, на заседании Правительства, которое провел Губернатор Виктор Томенко. Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год...
Рубцовск: Футболисты Рубцовска стали финалистами краевой спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Футболисты Рубцовска стали финалистами краевой спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
C 22 по 26 сентября в Барнауле на стадионе “Полимер” состоялись краевые соревнования по футболу XLI спартакиады спортивных школ среди...
Рубцовск: Снег не пройдёт: более 400 единиц техники выйдет зимой на федеральные трассы Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Снег не пройдёт: более 400 единиц техники выйдет зимой на федеральные трассы Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
Фото fb.ru В среду, 6 октября в Рубцовске и многих районах выпал снег. На дорогах края появились первые сугробы и...
Рубцовск: На развитие алтайских музеев выделят свыше 60 миллионов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: На развитие алтайских музеев выделят свыше 60 миллионов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 дня Ago
Фото: 6sqft.com Средства будут направлены муниципальным музеям из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». По предварительным данным Министерства культуры,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: