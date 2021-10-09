Рубцовск: Футболисты Рубцовска стали финалистами краевой спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

C 22 по 26 сентября в Барнауле на стадионе “Полимер” состоялись краевые соревнования по футболу XLI спартакиады спортивных школ среди юношей 2009 года рождения.

В турнире участвовали шесть команд, разбитых на две группы. География участников была обширной: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое, Хабары. Это те ребята, которые вошли в финал по итогам отборочных игр. Всего соревнованиях приняли участие более 300 юных футболистов из 23 команд районов и городов Алтайского края.

Наш город в соревнованиях представляли семнадцать воспитанников СШ “Рубцовск”. По итогам всех игр места распределились следующим образом:

1 место – СШОР Алексея Смертина (Барнаул);

2 место – СШ “Полимер” (Барнаул);

3 место – СШ № 2 (Бийск);

4 место – СШ Яровое;

5 место – СШ “Рубцовск”;

6 место – ДЮСШ Хабарского района.

Тренер рубцовчан – Анатолий Кондуров.

Справка: XLI Спартакиада спортивных школ Алтайского края пройдёт с января по декабрь 2021 года. В комплексные соревнования входят 16 видов спорта. В октябре пройдут турниры по самбо, гиревому спорту и настольному теннису. Также в октябре стартуют волейболисты. Последние виды спартакиады пройдут в декабре, она завершится выступлениями лыжников и кикбоксёров.

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