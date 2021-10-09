ГОРНЯК22 09.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: На развитие алтайских музеев выделят свыше 60 миллионов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: 6sqft.com

Средства будут направлены муниципальным музеям из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». По предварительным данным Министерства культуры, в целом регионам будет выделено 1,9 миллиарда рублей.

На эти деньги музеи смогут приобрести новую технику и сделать экспозиции более современными.

«В ближайшее время будет разработан порядок распределения средств между учреждениями. В первую очередь федеральные средства планируется направить на закупку нового экспозиционного и компьютерного оборудования», – сообщает пресс-служба Минкультуры Алтайского края.

Справка: С 2019 по 2024 год в России реализуется национальный проект «Культура». Его главные задачи – сохранить и приумножить богатейшие культурные традиции российских народов и народностей. В рамках национального проекта действуют три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

rubtsovskmv.ru

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