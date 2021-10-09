ГОРНЯК22 09.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Снег не пройдёт: более 400 единиц техники выйдет зимой на федеральные трассы Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото fb.ru

В среду, 6 октября в Рубцовске и многих районах выпал снег. На дорогах края появились первые сугробы и заторы, особенно на федеральных трассах А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и А-321 (Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан). Чтобы оперативно устранить последствия непогоды, на участках работали девятнадцать машин спецтехники.

Как пишет региональный Минтранс, дорожные службы к зиме готовы – в случае обильных снегопадов 451 специализированная дорожная машина будет обеспечивать расчистку федеральных трасс. Кроме этого, уже заготовлено более 47 тысяч тонн песко-соляной смеси, 8 тысяч кубометров песка и 6,6 тысяч тонн технической соли против гололёда.

“Это более 80% от требуемых объемов, обеспечить полную готовность к содержанию дорог в зимний период подрядчики должны к 1 ноября”, – добавляют в ведомстве.

Вся актуальная информация о состоянии проезда по федеральным трассам доступна по номеру ФКУ Упрдор “Алтай”: 8 (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69. Также, позвонив по вышеуказанным номерам можно сообщить о нештатной ситуации на трассе.

rubtsovskmv.ru

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