ГОРНЯК22 09.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Будь ярким»: в Рубцовске прошёл тематический урок для школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: пресс-служба ГИБДД рубцовска

Безопасность детей – приоритетное направление работы Госавтоинспекции. В целях профилактики и повторения с детьми правил дорожного движения сотрудники ГИБДД Рубцовска провели мероприятие “Будь ярким! Засветись на дороге!”.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспектора посетили школы, где провели разъяснительную работу среди учащихся первых классов. Так, с ребятами из школы №10 прошло занятие по правилам безопасного перехода проезжей части. В ходе общения сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание первоклашек на опасность проведения игр вблизи дороги, рассказали, что внезапное появление пешехода на проезжей части может привести к трагедии. Инспектора объяснили детям, что пешеход сам должны проявлять заботу о собственной безопасности, особенно в темное и ночное время суток.

“Статистика аварийности подтверждает, что наезд на пешехода остается одним из самых распространенных видов дорожно-транспортного происшествия. Один из самых простых способов обезопасить себя – иметь на одежде специальные световозвращающие элементы, которые позволят водителю транспортного средства в свете фар видеть идущего пешехода даже при отсутствии освещения на тротуаре или проезжей части дороги”, – добавляют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

“Будь ярким! Засветись на дороге!” – с таким призывом полицейские вручили световозвращающие брелоки и повязки школьникам с напутствием всегда быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.

rubtsovskmv.ru

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