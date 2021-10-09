ГОРНЯК22 09.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский педагог примет участие во Всероссийском форуме классных руководителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: edu.gov.ru

Первый Всероссийский форум классных руководителей пройдет в Москве с 9 по 10 октября. Масштабное мероприятие объединит учителей со всех уголков России и позволит в формате дискуссии проанализировать самые актуальные темы для педагогического сообщества. Участниками форума станут учителя из городских и сельских школ, классные руководители из специализированных заведений-интернатов и др.

Мероприятие пройдет в очном и онлайн форматах. В нем примут участие более 1000 педагогов из 85 регионов страны. От нашего города посетит Москву Светлана Богатырева, учитель математики из Рубцовской общеобразовательной школы-интерната #1.

Помимо рубцовчанки, к участию в форуме присоединятся еще 15 преподавателей из Алтайского края.

Справка: В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 9 мая 2021 года Минпросвещения России впервые проводит Всероссийский форум классных руководителей. Форум объединит активистов школьного образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

rubtsovskmv.ru

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