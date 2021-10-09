ГОРНЯК22 09.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром первенства по боксу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото dussh1.rubtsovsk.ru

В городе Чебоксары прошло Первенство ЦС ФСО Профсоюзов “Россия” по боксу на призы главы Чувашской Республики О.А.Николаева. Мероприятие состоялось с 28 сентября по 3 октября среди юношей 2006-2007 г.р. и среди юниоров 2004 г.р.

К участию в соревнованиях было допущено 261 спортсмен из 44 субъектов Российской Федерации. Алтайский край представляли семь боксёров из Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби и Новоалтайска.

По итогам соревнований в своей весовой категории Владислав Ивлев – воспитанник отделения бокса СШ №1 Рубцовска стал бронзовым призёром.

Тренеры: И.В.Рыков, А.В.Севагин.

rubtsovskmv.ru

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