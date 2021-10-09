Рубцовск: В Рубцовске пройдет мероприятие «Трезвая дорога» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В период с 9 по 10 октября по городу будет проходить профилактическое мероприятие «Трезвая дорога». Подобные рейды направлены на выявление граждан, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает рубцовчан быть внимательными и при обнаружении нетрезвого водителя сообщать о нарушении в дежурную часть ОГИБДД по телефону 4-12-10.

«Нетрезвые водители являются одним из актуальных угроз безопасности дорожного движения. За 9 месяцев 2021 года на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» было задержано 638 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянении, либо отказавшихся от законного требования сотрудников полиции от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», – комментируют в пресс-службе.

rubtsovskmv.ru