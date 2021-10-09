ГОРНЯК22 09.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдет мероприятие «Трезвая дорога» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

В период с 9 по 10 октября по городу будет проходить профилактическое мероприятие «Трезвая дорога». Подобные рейды направлены на выявление граждан, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает рубцовчан быть внимательными и при обнаружении нетрезвого водителя сообщать о нарушении в дежурную часть ОГИБДД по телефону 4-12-10.

«Нетрезвые водители являются одним из актуальных угроз безопасности дорожного движения. За 9 месяцев 2021 года на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» было задержано 638 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянении, либо отказавшихся от законного требования сотрудников полиции от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», – комментируют в пресс-службе.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Футболисты Рубцовска стали финалистами краевой спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Футболисты Рубцовска стали финалистами краевой спартакиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
C 22 по 26 сентября в Барнауле на стадионе “Полимер” состоялись краевые соревнования по футболу XLI спартакиады спортивных школ среди...
Рубцовск: Снег не пройдёт: более 400 единиц техники выйдет зимой на федеральные трассы Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Снег не пройдёт: более 400 единиц техники выйдет зимой на федеральные трассы Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото fb.ru В среду, 6 октября в Рубцовске и многих районах выпал снег. На дорогах края появились первые сугробы и...
Рубцовск: На развитие алтайских музеев выделят свыше 60 миллионов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: На развитие алтайских музеев выделят свыше 60 миллионов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: 6sqft.com Средства будут направлены муниципальным музеям из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». По предварительным данным Министерства культуры,...
Рубцовск: Рубцовский педагог примет участие во Всероссийском форуме классных руководителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовский педагог примет участие во Всероссийском форуме классных руководителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: edu.gov.ru Первый Всероссийский форум классных руководителей пройдет в Москве с 9 по 10 октября. Масштабное мероприятие объединит учителей со...
Рубцовск: «Будь ярким»: в Рубцовске прошёл тематический урок для школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Будь ярким»: в Рубцовске прошёл тематический урок для школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: пресс-служба ГИБДД рубцовска Безопасность детей – приоритетное направление работы Госавтоинспекции. В целях профилактики и повторения с детьми правил дорожного...
Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром первенства по боксу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчанин стал призёром первенства по боксу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото dussh1.rubtsovsk.ru В городе Чебоксары прошло Первенство ЦС ФСО Профсоюзов “Россия” по боксу на призы главы Чувашской Республики О.А.Николаева. Мероприятие...

Читать по теме:

ВТОПЕ: