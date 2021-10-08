ГОРНЯК22 08.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский институт стал победителем краевой универсиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото rb.asu.ru

Универсиада вузов Алтайского края проводится с 2000 года. В текущем году все мероприятия проходили с февраля по июнь, студенты показывали своё мастерство в девятнадцати различных видах спорта.

Второй год подряд итоги универсиады подводят в двух группах. В финальных стартах участвовали спортсмены из двенадцати высших учебных заведений Алтайского края, среди которых – Рубцовский институт (филиал) АлтГУ. По итогам всех состязаний места распределились следующим образом:

Призёры первой группы:

  • 1 место – Алтайский государственный педагогический университет;
  • 2 место – Алтайский государственный университет;
  • 3 место – Алтайский государственный медицинский университет.

Призёры второй группы:

  • 1 место – РАНХиГС;
  • 2 место – Рубцовский филиал АлтГУ;
  • 3 место – Бийский технологический институт.

Награждение состоялось в Министерстве спорта Алтайского края.

Справка: по данным на 2020 год в регионе систематически занимается спортом 69 тысяч студентов. Все студенческие спортивные соревнования включены в краевой календарный план. Для финансирования этих мероприятий в нынешнем году отдельной строкой в бюджете Министерство спорта Алтайского края запланировано 1,8 миллиона рублей.

rubtsovskmv.ru

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