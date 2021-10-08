Рубцовск: Рубцовский институт стал победителем краевой универсиады | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Универсиада вузов Алтайского края проводится с 2000 года. В текущем году все мероприятия проходили с февраля по июнь, студенты показывали своё мастерство в девятнадцати различных видах спорта.

Второй год подряд итоги универсиады подводят в двух группах. В финальных стартах участвовали спортсмены из двенадцати высших учебных заведений Алтайского края, среди которых – Рубцовский институт (филиал) АлтГУ. По итогам всех состязаний места распределились следующим образом:

Призёры первой группы:

1 место – Алтайский государственный педагогический университет;

2 место – Алтайский государственный университет;

3 место – Алтайский государственный медицинский университет.

Призёры второй группы:

1 место – РАНХиГС;

2 место – Рубцовский филиал АлтГУ;

3 место – Бийский технологический институт.

Награждение состоялось в Министерстве спорта Алтайского края.

Справка: по данным на 2020 год в регионе систематически занимается спортом 69 тысяч студентов. Все студенческие спортивные соревнования включены в краевой календарный план. Для финансирования этих мероприятий в нынешнем году отдельной строкой в бюджете Министерство спорта Алтайского края запланировано 1,8 миллиона рублей.

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