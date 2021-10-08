Рубцовск: Снова вверх: в России подорожают сигареты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сигареты до конца текущего года могут вновь подорожать. Такой неутешительный для курильщиков прогноз сделали аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru, пишет “РИА Новости”.

Эксперты проанализировали динамику продаж сигарет, а также различных систем нагревания табака за первое полугодие 2021 года. Они сравнили текущие цены с показателями аналогичного периода за прошлый год:

“Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку”, – считают эксперты.

По словам аналитиков, с 2020 года средняя цена пачки сигарет выросла на 12,4%. Обусловлено это тем, что с 1 января 2021 повысили акцизы на табак и табачные изделия. Кроме этого, в России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты – от 108 рублей.

rubtsovskmv.ru