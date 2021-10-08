Рубцовск: Снова вверх: в России подорожают сигареты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото zen.yandex.ru
Сигареты до конца текущего года могут вновь подорожать. Такой неутешительный для курильщиков прогноз сделали аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru, пишет “РИА Новости”.
Эксперты проанализировали динамику продаж сигарет, а также различных систем нагревания табака за первое полугодие 2021 года. Они сравнили текущие цены с показателями аналогичного периода за прошлый год:
“Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку”, – считают эксперты.
По словам аналитиков, с 2020 года средняя цена пачки сигарет выросла на 12,4%. Обусловлено это тем, что с 1 января 2021 повысили акцизы на табак и табачные изделия. Кроме этого, в России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты – от 108 рублей.