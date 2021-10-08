ГОРНЯК22 08.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России представили проект расписания ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Министерство просвещения и Рособрнадзор представили предварительное расписание проведения ЕГЭ в 2022 году. Единый государственный экзамен для учащихся 11 классов пройдет с 27 мая по 2 июля.

Основной период:

•  27 мая — география, литература, химия;
•  30 мая — русский язык;
•  31 мая — русский язык;
•  2 июня — профильная математика;
•  3 июня — базовая математика;
•  6 июня — история, физика;
•  9 июня — обществознание;
•  14 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;
•  16 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);
•  17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);
•  20 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
•  21 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Резервные дни: с 23 июня по 2 июля.
Досрочный период: с 21 марта по 15 апреля.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность:

• по профильной математике, физике, литературе, информатике, ИКТ и биологии – 3 часа 55 минут;
• по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут;
• по иностранным языкам (английский, немецкий, испанский, французский) (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа 10 минут;
• по базовой математике, обществознанию, истории, географии, китайскому языку (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа;
• по иностранным языкам (английский, немецкий, испанский, французский) – 17 минут (раздел «Говорение»);
• по китайскому языку – 14 минут (раздел «Говорение»).

rubtsovskmv.ru

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