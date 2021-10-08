Рубцовск: В России представили проект расписания ЕГЭ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство просвещения и Рособрнадзор представили предварительное расписание проведения ЕГЭ в 2022 году. Единый государственный экзамен для учащихся 11 классов пройдет с 27 мая по 2 июля.

Основной период:

• 27 мая — география, литература, химия;

• 30 мая — русский язык;

• 31 мая — русский язык;

• 2 июня — профильная математика;

• 3 июня — базовая математика;

• 6 июня — история, физика;

• 9 июня — обществознание;

• 14 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

• 16 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);

• 17 июня — иностранные языки (раздел «Говорение»);

• 20 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

• 21 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Резервные дни: с 23 июня по 2 июля.

Досрочный период: с 21 марта по 15 апреля.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность:

• по профильной математике, физике, литературе, информатике, ИКТ и биологии – 3 часа 55 минут;

• по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут;

• по иностранным языкам (английский, немецкий, испанский, французский) (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа 10 минут;

• по базовой математике, обществознанию, истории, географии, китайскому языку (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа;

• по иностранным языкам (английский, немецкий, испанский, французский) – 17 минут (раздел «Говорение»);

• по китайскому языку – 14 минут (раздел «Говорение»).

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