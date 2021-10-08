Рубцовск: Алтайский край получил 9,3 миллиарда на инфраструктуру | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Вчера, 6 октября 2021 года Алтайскому краю одобрили заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Всего на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию было одобрены заявки для 12 субъектов России. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

“Алтайскому краю одобрена заявка на кредит на развитие ряда экономически важных для региона объектов: животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики. Помимо промышленных объектов, будет вестись строительство жилых домов и социально значимых объектов, например появится пантолечебница”, – цитирует пресс-служба слова Марата Хуснуллина, заместителя председателя Правительства Российской Федерации.

Также отмечается, что Правительственная комиссия одобрила все из 15 заявленных регионом проектов. Как пишут в пресс-службе правительстве РФ, выделенные для Алтайского края деньги пойдут на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на жилищное строительство – предполагается ввод жилья в объёме 254 тысяч квадратных метров.

Весь комплекс мер поможет создать более 3,7 тысяч дополнительных рабочих мест.

rubtsovskmv.ru