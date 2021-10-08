ГОРНЯК22 08.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане смогут снимать наличные по QR-коду | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото: infosmi.net

В ближайшее время по всей стране будет доступна опция снятия денежных средств по QR-коду. Такое новшество до конца года введут крупные банки, в частности ВТБ и Тинькофф-банк, сообщает “Российская газета”.

“Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню “Услуги без карты”, ввести нужную сумму в операции “Снять наличные по QR-коду” и перейти на экран, где сформируется QR-код. Затем войти в приложение на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне. После чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек. Транзакция идет в приложении, а в банкомате останется только забрать деньги”, – объясняют алгоритм действий во Внешнем торговом банке.

По словам экспертов, это начало тенденции к отказу от физической карты как таковой.

rubtsovskmv.ru

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