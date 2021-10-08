Рубцовск: В ГИБДД напомнили о безопасности дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С наступлением сезона снега и дождей водить машину нужно более осторожно. Дождевая вода и снег не только делает дороги скользкими, но и существенно снижает видимость. Образовавшиеся во время дождя лужи значительно ухудшают сцепление с дорогой. Даже если водитель в совершенстве владеет навыками управления в сложных погодных условиях, другие участники дорожного движения могут допускать серьезные ошибки. Для того чтобы избежать аварийных ситуаций желательно быть готовым к изменению погодных условий. Сотрудники ГИБДД советуют водителям как можно скорее решить вопрос со сменой резины.

Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В условиях непогоды снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта. Отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами. Важно помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.

Ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к образованию многокилометровых «пробок». А причина таких аварий – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.

Всем участникам дорожного движения важно неукоснительно выполнять требования ПДД, ведь от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

rubtsovskmv.ru