Рубцовск: В Алтайском крае стартует благотворительная акция «Дорого внимание» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: foxtime.ru

С инициативой провести акцию “Дорого внимание” по сбору подарков для постояльцев домов-интернатов Алтайского края выступил волонтер Самат Битенов, проживающий в селе Новосельское Бурлинского района. В 2020 году акция впервые стартовала в Славгородском доме-интернате.

В этом году масштабы увеличились: идею Битенова поддержали в Министерстве социальной защиты, и выдвинули предложение провести акцию по всему Алтайскому краю.

Как сообщают в пресс-службе, в рамках акции “Дорого внимание” все желающие могут приобрести символические подарки (шампуни, гигиенические средства, наборы бритвенных станков, носки, конфеты и др.) и передать в комплексный центр соцобслуживания или его филиал в вашем районе либо городе.

Акция продлится до 15 октября, после чего подарки будут переданы пожилым людям в дома-интернаты. Планируется, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно.

rubtsovskmv.ru