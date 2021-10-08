Рубцовск: Рубцовчан приглашают на эксклюзивный кинопоказ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.biblrub.ru

10 октября Центральная городская библиотека проведет показ фильма-победителя Шукшинского кинофестиваля-2021 под названием “История одной картины”. В киноленте рассказывается история о переезде мужчины из Европы на Кавказ. По сюжету он должен найти бесценную вещь, от которой зависит его будущее.

Фильм эксклюзивно предоставлен центральной библиотеке лично режиссером Русланом Магомадовым для показа исключительно в рамках киноклуба #Киновместе. В свободном доступе и широком прокате его пока нет, сообщают в пресс-службе.

Продолжительность фильма – 1 час 17 минут. Показ состоится в отделе искусств центральной библиотеки: пр. Ленина, 137А в 16:00. Вход свободный.

rubtsovskmv.ru