Рубцовск: В России стремительно дорожают продукты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Об этом сообщается в отчете Росстата “Об оценке индекса потребительских цен”. По его данным, в стране отмечен резкий рост подорожания продуктов питания. В первую очередь повысилась стоимость помидоров – на 24,9% по сравнению с августом. В сентябре также подорожали огурцы, апельсины, чеснок, яйца, мясо птицы и говядина.

“Индекс мировых цен на продовольствие вырос за год на 27 процентов — это рекордный показатель за 40 лет”, – цитирует Ura.ru слова гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова.

За последнюю неделю сентября рост цен на продукты в России составил 0,29%. За ту неделю годовая инфляция ускорилась до 7,26%.

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