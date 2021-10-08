Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске в ближайшие три дня – с 8 по 10 октября – ожидается небольшое потепление. Синоптики прогнозируют повышение температуры и отсутствие осадков в предстоящие выходные. А теперь подробнее.

8 октября в Алтайском крае в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди, в первой половине дня с мокрым снегом, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +4…+9°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный, 3-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +5…+8°С.

9 октября в Алтайском крае ночью по востоку небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -1…+4°С. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура +7…+12°С, местами по югу до +17°С.

В Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +2…+5°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный, 4-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +9…+11°С, вечером +6°С.

10 октября в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -2…+3°С. Днем в отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +8…+13°С.

В Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +3…+5°С. Днем ясно, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с, порывы 8-11 м/с. Температура +11…+13°С, вечером +7°С.

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