Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: rubtsovsk.org

Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель учений – отработать организацию управления, проверить готовность сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, участие в плановой тренировке примут органы местного самоуправления, силы и средства РСЧС, ГО, МЧС.

“В течение дня будет проведена отработка межведомственного взаимодействия в решении задач гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС. В рамках тренировки будут проверены вопросы сбора и оповещения руководящего состава, личного состава подразделений различных органов власти и ведомств”, – поясняют в пресс-службе.

В Рубцовске, как и по всему Алтайскому краю в 10:40 начнется подача сигнала “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”. Для этого зазвучат электросирены и заработают громкоговорители. Соответствующие сообщения появятся в эфире общероссийских ТВ и радиоканалах.

Справка. Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне стала уже традиционным ежегодным мероприятием. Она ежегодно посвящается Дню образования гражданской обороны России и позволяет привлечь максимальное внимание как органов власти различного уровня, ведомств, предприятий и населения к вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС различного характера, обучению основам безопасности жизнедеятельности.

Фото из архива “МВ”

rubtsovskmv.ru