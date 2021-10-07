ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото: rubtsovsk.org

Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель учений – отработать организацию управления, проверить готовность сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, участие в плановой тренировке примут органы местного самоуправления, силы и средства РСЧС, ГО, МЧС.

“В течение дня будет проведена отработка межведомственного взаимодействия в решении задач гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС. В рамках тренировки будут проверены вопросы сбора и оповещения руководящего состава, личного состава подразделений различных органов власти и ведомств”, – поясняют в пресс-службе.

В Рубцовске, как и по всему Алтайскому краю в 10:40 начнется подача сигнала “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”. Для этого зазвучат электросирены и заработают громкоговорители. Соответствующие сообщения появятся в эфире общероссийских ТВ и радиоканалах.

Справка. Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне стала уже традиционным ежегодным мероприятием. Она ежегодно посвящается Дню образования гражданской обороны России и позволяет привлечь максимальное внимание как органов власти различного уровня, ведомств, предприятий и населения к вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС различного характера, обучению основам безопасности жизнедеятельности.

Фото из архива “МВ”

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: rubtsovsk.org Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель...
Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com 07 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!“. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, чтобы выявить нарушения ПДД...
Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: news.ykt.ru С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка....
Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: news.ykt.ru С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка....
Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото: metallurg.belsteel.com Консультационная прямая линия главного управления МВД России по краю будет работать 7 октября. По телефону каждый желающий сможет...
Рубцовск: Рубцовчане активно пользуются «Пушкинской картой» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчане активно пользуются «Пушкинской картой» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago
Фото blitznews.ru С 1 сентября в России стартовала программа “Пушкинская карта”, направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. За первый...

Читать по теме:

ВТОПЕ: