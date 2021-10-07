ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото: news.ykt.ru

С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка.

Как пишут “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу МВД России, аферистами могут оказаться люди, которые предложат жителям регионов пройти перепись раньше срока.

“Перед началом опроса переписчик обязан представиться и показать свои документы – удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, он должен проинформировать жильцов о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом”, – рассказали в МВД России.

Чтобы не стать жертвой обманщиков, нужно помнить о простых правилах:

  • все переписчики одеты в специальную униформу – светоотражающий жилет, фирменный шарф, с собой у них будет переписная сумка, планшет, а также защищенное удостоверение;
  • перепись не проводится на улице или придомовой территории;
  • переписчик не занимается агитацией и не рекламирует никаких товаров;
  • вся информация собирается только со слов человека – никаких данных паспорта, прописки и тд не требуется;
  • за участие в переписи деньги не взимаются;
  • также перепись не проводится по телефону или sms-сообщениям.

В случае возникновения сомнений, рекомендуется позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции.

Напомним, что с 24 сентября по 14 ноября начала работать Горячая линия Всероссийской переписи населения. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.

rubtsovskmv.ru

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