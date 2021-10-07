Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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07 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!“. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, чтобы выявить нарушения ПДД и сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

Пешеходный переход – зона повышенной опасности. За девять месяцев текущего года ГИБДД Рубцовска привлекло к административной ответственности (штрафу в размере 1500 рублей) 329 водителей. Это те, кто не уступает дорогу пешеходам на “зебре”.

Но штрафую и пешеходов – за преодоление проезжей части в неположенном месте. Таких за аналогичный период оказалось 973, им был выписан штраф в размере 500 рублей.

“Всего за девять месяцев 2021 года произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых два человека погибло и 37 получили ранения различной степени тяжести. На пешеходных переходах произошло 22 наезда на пешеходов, и по вине самих пешеходов произошло 12 ДТП”, – добавляют в пресс-служба ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к рубцовчанам с призывом соблюдать правила безопасного поведения на дороге и помнить, что только взаимовежливое поведение водителей и пешеходов – залог безопасности всех участников дорожного движения.

rubtsovskmv.ru