Рубцовск: В Алтайском крае проходит операция «Отопление» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С наступлением холодов и началом отопительного сезона возрастает количество пожаров, большинство из которых происходит в жилых домах. Одна из основных причин подобных происшествий – нарушение правил пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов.

До конца октября на территории Алтайского края проводится сезонная профилактическая операция «Отопление». В рамках операции сотрудники территориальных подразделений управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Алтайскому краю проводят для граждан противопожарные инструктажи. В ходе работы специалисты оценивают состояние печей отопления, электроприборов и электропроводки.

«Большое внимание уделяется просветительской работе среди населения. Накануне и в самом начале отопительного сезона очень важно напомнить людям о том, что тепло должно быть безопасным, что каждый хозяин дома или квартиры должен знать правила эксплуатации печи, других отопительных приборов, соблюдать меры пожарной безопасности. Стоит отметить, что в работе активное участие принимают сотрудники полиции, волонтёры, работники Всероссийского добровольного пожарного общества, органов соцзащиты», – рассказал Андрей Нейман, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

На данный момент в Алтайском крае проведено 307 рейдов, из них в жилом секторе – 223.

Сотрудники МЧС России напоминают: многое зависит от сознательности и осмотрительности каждого из нас. С начала года в Алтайском крае 2278 пожаров произошло в жилье, из них 745 из-за неисправности или нарушений правил эксплуатации отопительных систем.

Необходимо провести проверку исправности отопительных приборов и соблюдать правила пожарной безопасности.

Обнаружив пожар, сразу звоните по телефону 101 или 112 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).

rubtsovskmv.ru