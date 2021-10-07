Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Консультационная прямая линия главного управления МВД России по краю будет работать 7 октября. По телефону каждый желающий сможет задать вопросы, касающиеся предоставления государственных услуг.

В работе прямой линии примут участие сотрудники нескольких подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю, которые оказывают населению государственные услуги, в том числе в электронном виде: управление по вопросам миграции, управление ГИБДД, информационный центр, сообщают в ведомстве.

Прямая линия доступна с 17:00 до 18:00. Вопросы можно задать по телефону: 8 (385-2) 393-173.

rubtsovskmv.ru