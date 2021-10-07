Рубцовск: Рубцовчане активно пользуются «Пушкинской картой» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 1 сентября в России стартовала программа “Пушкинская карта”, направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. За первый месяц работы программы в Алтайском крае было куплено 5 810 билетов с помощью такой карты.

“Первоначально участниками программы стали семь учреждений культуры те, кто имел возможность продавать билеты онлайн – это краевой театр драмы, Музыкальный театр, Молодежный театр Алтая, театр кукол “Сказка”, Бийский драматический театр, оркестр “Сибирь”. С 1 октября в число участников вошли еще четыре учреждения: Рубцовский драматический театр, театр кукол им.А.Брахмана, Дворец культуры “Тракторостроитель” и Барнаульский духовой оркестр”, – пишет Министерство культуры Алтайского края.

На сегодняшний день молодые люди могут посетить 132 театрально-концертных мероприятия, а в скором времени к театрам присоединятся и музеи края.



rubtsovskmv.ru