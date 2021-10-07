Рубцовск: Рубцовские музыканты приняли участие в проекте «Пой, Алтай!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: bravo.rubtsovsk.org

Общедоступный региональный телеканал “Катунь 24” приступил к созданию второго клипа проекта “Пой, Алтай!”. На этот раз в команду вошли музыканты из нашего города – исполнители песни “Вижу чудное приволье” фольклорный ансамбль “Яр-Марка” и виртуоз-гитарист Юрий Курьянов. Записывает талантливых рубцовчан звукорежиссер Михаил Пахомов. Как сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики, после этого в Рубцовск приедет команда канала “Катунь 24” для съемки видеоролика. Организаторы предполагают, что новый клип станет музыкальным подарком жителям Алтайского края ко Дню народного единства.

Справка: Проект “Пой, Алтай” объединяет десятки талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в Алтайском крае. Вместе с профессиональными музыкальными коллективами и сольными артистами, жители края споют любимые всеми песни.

“Выйду на улицу” — первая песня проекта, отражающая дух и самобытность русского человека. Её спели 20 исполнителей из 12 населенных пунктов Алтайского края от Барнаула до Третьяковского района. Участие в съемках принимали профессиональные музыкальные и театральные коллективы, трактористы, механизаторы, доярки, пасечники, сельские самоучки, хозяйки коз и коров. Одна из миссий проекта – показать человека из глубинки его быт и заботы, а также напомнить зрителю, что русские народные песни могут современно звучать.

rubtsovskmv.ru