Рубцовск: №76 от 5 октября 2021 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Похожие записи:
Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: rubtsovsk.org Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель...
Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: pbs.twimg.com 07 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!“. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, чтобы выявить нарушения ПДД...
Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: news.ykt.ru С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка....
Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: news.ykt.ru С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка....
Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: rubtsovsk.org Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель...
Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: pbs.twimg.com 07 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!“. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, чтобы выявить нарушения ПДД...