Рубцовск: Рубцовчан приглашают в «Школу добрых мам и пап» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: nra-russia.ru

С 8 октября граждане могут принять участие в социальном проекте «Школа добрых мам и пап». Он проходит в этом году в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2021-2024 годы».

Координатором выступает краевой кризисный центр для мужчин при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края.

«Школа добрых мам и пап» представляет собой дистанционные курсы, на которых родители расширяют свои знания в вопросах воспитания детей. Для участников проводят вебинары по повышению компетенции в сфере родительства, предоставляют профессиональную помощь в преодолении трудностей общения с ребенком.

Проект охватит весь Алтайский край при помощи профессиональных кураторов Комплексных центров социального обслуживания населения региона, сообщают в пресс-службе Министерства.

Справка: проект “Школа добрых мам и пап” был запущен 15 мая в Международный день семьи. Занятия для родителей проходили в Барнауле, Новоалтайске, Заринске, Бийске, Алейске, Рубцовске, Славгороде, Мамонтовском, Павловском, Родинском, Усть-Калманском, Локтевском, Михайловском, Тальменском, Краснощековском, Советском, Каменском, Шипуновском и Немецком национальном районах.

Предоставленная помощь родителям в рамках программы действует в целях профилактики семейного неблагополучия, нарушения детско-родительских отношений и предотвращению жестокого обращения с детьми в семье.

rubtsovskmv.ru