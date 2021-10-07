ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанина будут судить за грабеж в маршрутке | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото: sledcom.ru

Преступление произошло в Рубцовске в маршрутном такси. В салоне среди пассажиров был ранее судимый горожанин. Там же находился подросток, который играл в смартфоне. В один момент мужчина выхватил телефон из рук несовершеннолетнего и спрятал в свой карман.

Мальчик потребовал вернуть ему смартфон, но злоумышленник начал угрожать физической расправой и собрался выходить из маршрутного такси. Сделать это ему помешал водитель, которые просто не открыл двери до тех пор, пока грабитель не вернул юному владельцу его собственность.

“Таким образом, злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. В случае доведения преступного умысла до конца потерпевшему был бы причинен материальный ущерб на сумму более 35 тысяч рублей”, – резюмируют в прокуратуре Алтайского края.

Действия обвиняемого квалифицированы ч.3 ст.30, п.”г” ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества совершенное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Максимальное наказание, которое грозит преступнику – лишение свободы на срок до семи лет.

rubtsovskmv.ru

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