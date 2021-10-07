Рубцовск: В Алтайском крае продолжается набор в «Школу фермера» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Алтайском крае проводится набор участников на обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. Заявки принимаются по 11 октября включительно. Курс стартует 20 октября 2021 года на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке краевого Министерства сельского хозяйства края и Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края.

Курс лекций и практических занятий рассчитан на 2 месяца. За это время слушатели пройдут обучение, ориентированное на создание новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Обучение в «Школе фермера» будет бесплатным, расходы по организации обучения участников и прохождению ими практики берет на себя банк.

В проекте решил принять участие Евгений Поваров, фермер из Троицкого района Алтайского края. Его хозяйство занимается животноводством и растениеводством: «По основной специальности я экономист. Вместе с отцом мы начали заниматься сельским хозяйством и мне бы хотелось получить более полные знания по агрономии, соединить практику с теорией и опытом других людей, получить более фундаментальные знания по вопросам, связанным с выращиванием растений».

«Алтайский филиал Россельхозбанка планирует набрать 30 человек в первую группу обучения в «Школе Фермера». Участники, которые успешно защитят свои бизнес-проекты, получат дипломы государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив», – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Студентами «Школы фермера» могут стать фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие высшее или средне-профессиональное образование. Претендентам на обучение необходимо в срок до 30 сентября 2021 года подать конкурсные материалы: анкета–заявление; копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании; презентация бизнес идеи

Все документы можно прислать на электронную почту bank@altay.rshb.ru, либо нарочно в офис Алтайского филиала Россельхозбанка по адресу: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик 32 а, каб. 108, справки по телефону: (38525) 53-89-63 ,

Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в Проекте, будет размещен на сайтах www.asau.ru (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ), http://altagro22.ru (Министерство сельского хозяйства Алтайского края), https://www.rshb.ru/branches/altai/ (Алтайский региональный филиал Россельхозбанка) не позднее 15 октября 2021 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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