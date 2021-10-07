Рубцовск: Предстоящая зима в Алтайском крае ожидается холодной и снежной | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Российский гидрометцентр дал вероятный прогноз погоды на период с октября по март. Судя по нему, жителей Алтайского края ждут нетипично теплый ноябрь, но морозный декабрь. Конечно, прогнозирование на полугодие вперед является предварительным, и в течение холодного сезона 2021-2022 годов эта информация будет корректироваться краткосрочными прогнозами. Но уже на сегодняшний день большинство метеорологов сошлись во мнении, что Сибирь ожидают крепкие морозы и долгая зима.

А теперь вкратце по каждому месяцу предстоящего периода.

Октябрь: по данным синоптиков, погода на большей части территорий Алтайского края будет совпадать со средними многолетними значениями. Отметим, что средней месячной температурой для Рубцовска в октябре является +5 градусов.

Ноябрь: по предварительному прогнозу в регионе будет теплее, чем обычно. Норма средней месячной температуры в Рубцовске составляет -5,1 градуса.

Декабрь: в этом году «мягкого» начала зимы не будет. В первый зимний месяц ожидаются нетипичные для этого времени морозы. Отметим, что для Рубцовска среднемесячные показатели температуры в декабре равны -13,4.

Январь: начало нового календарного года встретит нас вполне типичными, для этого времени, температурами. Для Рубцовска норма средней месячной температуры в этом месяце -17,6 градуса.

Февраль: судя по прогнозу, в феврале будет холоднее, чем обычно. Но без каких-либо серьезных отклонений. Среднемесячной температурой для Рубцовска является -16 градусов.

Март: в первый весенний месяц существенных отклонений в температуре воздуха не прогнозируется. -6,3 градуса – норма среднемесячной температуры для Рубцовска.

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