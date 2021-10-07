ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Предстоящая зима в Алтайском крае ожидается холодной и снежной | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Российский гидрометцентр дал вероятный прогноз погоды на период с октября по март. Судя по нему, жителей Алтайского края ждут нетипично теплый ноябрь, но морозный декабрь. Конечно, прогнозирование на полугодие вперед является предварительным, и в течение холодного сезона 2021-2022 годов эта информация будет корректироваться краткосрочными прогнозами. Но уже на сегодняшний день большинство метеорологов сошлись во мнении, что Сибирь ожидают крепкие морозы и долгая зима.

А теперь вкратце по каждому месяцу предстоящего периода.

Октябрь: по данным синоптиков, погода на большей части территорий Алтайского края будет совпадать со средними многолетними значениями. Отметим, что средней месячной температурой для Рубцовска в октябре является +5 градусов.

Ноябрь: по предварительному прогнозу в регионе будет теплее, чем обычно. Норма средней месячной температуры в Рубцовске составляет -5,1 градуса.

Декабрь: в этом году «мягкого» начала зимы не будет. В первый зимний месяц ожидаются нетипичные для этого времени морозы. Отметим, что для Рубцовска среднемесячные показатели температуры в декабре равны -13,4.

Январь: начало нового календарного года встретит нас вполне типичными, для этого времени, температурами. Для Рубцовска норма средней месячной температуры в этом месяце -17,6 градуса.

Февраль: судя по прогнозу, в феврале будет холоднее, чем обычно. Но без каких-либо серьезных отклонений. Среднемесячной температурой для Рубцовска является -16 градусов.

Март: в первый весенний месяц существенных отклонений в температуре воздуха не прогнозируется. -6,3 градуса – норма среднемесячной температуры для Рубцовска.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото: rubtsovsk.org Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель...
Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: По Рубцовску пройдёт «Пешеход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото: pbs.twimg.com 07 октября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Пешеход, на переход!“. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, чтобы выявить нарушения ПДД...
Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото: news.ykt.ru С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка....
Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Мошенники под видом переписчиков: как не стать жертвой обмана | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото: news.ykt.ru С 15 октября в России стартует перепись населения. Перед этим событием может наблюдать всплеск мошенников, предупреждают органы правопорядка....
Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске проходит тренировка по гражданской обороне | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото: rubtsovsk.org Сегодня, 6 октября, в Рубцовске стартовала штабная тренировка по гражданской обороне. Она является частью краевой и всероссийской. Цель...
Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Сотрудники МВД ответят на вопросы рубцовчан по госуслугам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago
Фото: metallurg.belsteel.com Консультационная прямая линия главного управления МВД России по краю будет работать 7 октября. По телефону каждый желающий сможет...

Читать по теме:

ВТОПЕ: