Рубцовск: Мероприятия Всероссийского фестиваля науки Nauka0+ пройдут в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: krasnoyarsk.festivalnauki.ru

Мероприятия Всероссийского фестиваля науки Nauka0+ пройдут в Рубцовском индустриальном институте (филиале) АлтГТУ им. И.И.Ползунова 9 октября 2021 года. Ставший уже традиционным фестиваль Nauka0+ это важное мероприятие, направленное на популяризацию науки и новых технологий. Каждый год в нем принимают активное участие преподаватели и учащиеся Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Как подчеркнула заместитель директора РИИ АлтГТУ по научному и инновационному развитию Оксана Асканова, «преподаватели и обучающиеся Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» ежегодно принимают активное участие в работе Фестиваля науки. На последних трех фестивалях ими организована работа более чем десяти площадок по различным научным направлениям. Отмечу, что представляемые на этих площадках доклады всегда вызывали у гостей фестиваля неподдельный интерес. Надеемся, что это произойдет и при проведении Фестиваля этого года».

А в этом году работу двух площадок фестиваля как раз и организуют преподаватели и учащиеся нашего филиала Центра «Наследники Ползунова». Как сообщает сайт Администрации города – воспитанники Центра шестиклассники Сергей Соловьев, Алексей Прохоренков и Егор Явнов под руководством преподавателей математики Галины Страчковой и Галины Лазаревой представят доклад на тему «Приемы быстрого счета или как стать математическим гением». В нем они расскажут об истории возникновения вычислений, о правилах вычислений, которыми пользовались в древности и которыми пользуются сейчас, о правилах быстрого устного счета, а также о своем исследовании результатов влияния умения пользоваться правилами ментальной арифметики на общую успеваемость учащихся.

Десятиклассники Константин Черданцев, Вадим Эпов и Данил Хрусталев под руководством преподавателя робототехники Валерия Лунева на площадке «Презентация четвероногой шагающей платформы» расскажут о таких изобретениях, перспективах их использования, этапах создания и сложностях, с которыми сталкиваются разработчики. Кроме того, будут представлены созданные ребятами прототипы четвероногих шагающих платформ, а также проведен подробный разбор алгоритмов, использованных при их программировании.

rubtsovskmv.ru