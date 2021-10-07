Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске холодно и ветрено: погода на 7 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ru.35photo.pro

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 7 октября, сохраняется пасмурная и ветреная погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах дожди, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3…+8°С, местами до +13°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 11 м/с. Температура +2…+4°С.

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