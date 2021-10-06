ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Царица всех искусств: в Рубцовске состоялся концерт ко Дню музыки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

1 сентября все учебные заведения распахнули свои двери и приняли своих воспитанников. И уже в октябре видны первые результаты. Только студенты и школьники пишут контрольные и проверочные работы, а учащиеся школ искусств участвуют в творческих мероприятиях нашего города.

1 октября в городском Дворце культуры “Тракторостроитель” состоялся большой праздничный концерт, посвящённый Дню музыки. На сцене выступали воспитанники музыкальных школ города и Рубцовского музыкального колледжа. И строгая комиссия – без малого сотня рубцовчан – по достоинству оценила подготовку и исполнение выступающих.

На торжественной программе также чествовали человека, чья жизнь тесно связана не только с музыкой, но и со всей культурой Рубцовска – Юрия Григорьевича Шатилова. Он является родоначальником таких коллективов, как: Муниципальный академический хор, ансамбль “Серебряна”. Кроме этого он организовал и уже 35 лет возглавляет вокально-инструментальный ансамбль “Девчонки”.

Лауреаты краевых, всероссийских и международных конкурсов, победители смотров и Малых Дельфийских игр – каждый выступающий может похвастаться огромным портфолио. Но главное, что их объединяет – любовь к музыке и желание дарить людям красоту.

ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021 ГОРНЯК22 07.10.2021

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Скажи «Спасибо!» своему доктору: Алтайский край присоединился к акции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Скажи «Спасибо!» своему доктору: Алтайский край присоединился к акции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото ustland.ru В Алтайском крае работает рубрика “Спасибо, доктор!”. Только за сентябрь на официальный сайт регионального Министерства здравоохранения поступило 116...
Рубцовск: Студенты Алтайского края отправили более 400 поздравлений учителям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Студенты Алтайского края отправили более 400 поздравлений учителям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: abiturient.asu.ru В Алтайском государственном университете подвели итоги акции «Спасибо за знания. Теперь я студент», приуроченной ко Дню учителя. Организаторами проекта...
Рубцовск: Уголовный розыск: не работа, а образ жизни | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Уголовный розыск: не работа, а образ жизни | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Сергей Козлов, начальник ОУР МО МВД России "Рубцовский" 5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Их службе посвящены...
Рубцовск: Уголовный розыск: не работа, а образ жизни | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Уголовный розыск: не работа, а образ жизни | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Сергей Козлов, начальник ОУР МО МВД России "Рубцовский" 5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Их службе посвящены...
Рубцовск: Восемь рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Восемь рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: nia-altay24.ru 4 октября  губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” ста жителям Алтайского края. Среди...
Рубцовск: Восемь рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Восемь рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago
Фото: nia-altay24.ru 4 октября  губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” ста жителям Алтайского края. Среди...

Читать по теме:

ВТОПЕ: