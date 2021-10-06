Рубцовск: Царица всех искусств: в Рубцовске состоялся концерт ко Дню музыки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

1 сентября все учебные заведения распахнули свои двери и приняли своих воспитанников. И уже в октябре видны первые результаты. Только студенты и школьники пишут контрольные и проверочные работы, а учащиеся школ искусств участвуют в творческих мероприятиях нашего города.

1 октября в городском Дворце культуры “Тракторостроитель” состоялся большой праздничный концерт, посвящённый Дню музыки. На сцене выступали воспитанники музыкальных школ города и Рубцовского музыкального колледжа. И строгая комиссия – без малого сотня рубцовчан – по достоинству оценила подготовку и исполнение выступающих.

На торжественной программе также чествовали человека, чья жизнь тесно связана не только с музыкой, но и со всей культурой Рубцовска – Юрия Григорьевича Шатилова. Он является родоначальником таких коллективов, как: Муниципальный академический хор, ансамбль “Серебряна”. Кроме этого он организовал и уже 35 лет возглавляет вокально-инструментальный ансамбль “Девчонки”.

Лауреаты краевых, всероссийских и международных конкурсов, победители смотров и Малых Дельфийских игр – каждый выступающий может похвастаться огромным портфолио. Но главное, что их объединяет – любовь к музыке и желание дарить людям красоту.

rubtsovskmv.ru