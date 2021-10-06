Рубцовск: Скажи «Спасибо!» своему доктору: Алтайский край присоединился к акции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото ustland.ru

В Алтайском крае работает рубрика “Спасибо, доктор!”. Только за сентябрь на официальный сайт регионального Министерства здравоохранения поступило 116 благодарностей врачам, фельдшерам и медсёстрам.

Аналогичные акции проходят по всей России. Жители нашей страны активно выражают своё мнение. На сегодняшний день только в Москве опубликовано более четырёх тысяч историй о помощи и спасении.

Что касается Алтайского края, то здесь лидерами по количеству благодарностей стали представители первичного звена здравоохранения региона – участковые врачи-терапевты и врачи-педиатры. За период пандемии множество благодарностей поступает работникам ковидных стационаров. Также активно говорят “Спасибо!” и специалистам Станции скорой медицинской помощи всех городов и районов нашего региона.

“Уважаемые жители и гости Алтайского края, мы благодарим вас за добрые слова и пожелания в адрес медицинских работников. Они вдохновляют на дальнейшую работу и делают нас лучше каждый день”, – пишет краевое ведомство.

Оставить свой отзыв можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Алтайского края в рубрике “Спасибо, доктор!”

rubtsovskmv.ru