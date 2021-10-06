Рубцовск: Уголовный розыск: не работа, а образ жизни | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Сергей Козлов, начальник ОУР МО МВД России «Рубцовский»

5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Их службе посвящены тысячи книг, о работе оперативников сняты сотни художественных и документальных фильмов. Но реальная жизнь часто сильно отличается от книжной и экранной. Многое остается, что называется, «за кадром». О буднях и праздниках отдела уголовного розыска (ОУР) МО МВД России «Рубцовский» сегодня расскажет его начальник Сергей Козлов.

– Сергей Сергеевич, для начала расскажите немного о себе.

– В уголовный розыск я пришел 12 лет назад, это было в Барнауле в Октябрьском РОВД. Начинал оперуполномоченным. Со временем набирался опыта, продвигался по службе и перевелся на руководящую должность в управление уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. За это время часто бывал в Рубцовске в служебных командировках и, когда перевелся сюда в 2019 году, то уже хорошо знал сам город и сотрудников ОУР. Сначала заступил на должность начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений, а в декабре 2020 года назначен начальником отдела уголовного розыска.

– Рубцовск – город с довольно специфичной, «бандитской» репутацией, почему-то сложившейся о нем в Алтайском крае. Насколько это соответствует действительности?

– Ни насколько. Это самый обычный город, такой же, как Бийск и Барнаул. Не сказал бы, что тут есть какие-то криминальные особенности. По большому счету, преступления везде одинаковые. А в Барнауле и Бийске их значительно больше, но и численность населения там выше.

– Что такое – работа в уголовном розыске?

– Это большая ответственность и огромная нагрузка, которая увеличивается еще и из-за некоторой нехватки кадров. Это постоянная готовность включиться в работу: днем, ночью, в выходной день, потому что вызвать могут в любой момент. Это умение думать, анализировать и при этом быть в хорошей физической форме, потому что преступник может оказать сопротивление. Это терпение, которым необходимо обладать для получения нужного результата. И работа как с людьми, так и с бумагами. В общем, это не служба, а образ жизни. И если ты не готов к такому, то и работать в уголовном розыске не сможешь.

– Какова основная задача?

– Раскрытие преступлений самой разной направленности. На первом месте, конечно, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и против собственности. Отмечу, что наша служба добивается в этом неплохих результатов. По имущественным преступлениям есть нераскрытые, но имеем определенные наработки и перспективы на раскрытие.

– Можете привести примеры наиболее сложных дел?

– В прошлом году раскрыли серию поджогов в микрорайоне «Домики». Это трудно доказываемые преступления, требующие кропотливой и долгой работы. Расследование длилось почти год, сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Или вот еще. В январе в северной части города произошло убийство: к хозяину квартиры пришел гость. Затем ссора, нож, удар в живот. Гость ушел, а хозяин с проникающим ранением брюшной полости умер от потери крови. Преступление относилось к категории неочевидных. Необходимо было установить личность подозреваемого, а потом собрать доказательную базу. На раскрытие у нас ушло около месяца. Итог: приговором суда присяжных убийца осужден на 11 лет лишения свободы. Вообще, преступления против личности – убийства, тяжкий вред здоровью, изнасилования – происходят периодически, чаще всего они бытовые.

Что касается других категорий… В июле произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина. Оно нами раскрыто, преступник установлен, задержан, дал признательные показания, большая часть похищенного изъята. Скоро начнется судебный процесс.

– Есть преступления, которые вызывают повышенное внимание?

– Да, в настоящее время на особом контроле у руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю и МО МВД России «Рубцовский» находятся преступления, совершаемые в сфере лесопромышленного комплекса. Стараемся помогать в их предотвращении и раскрытии коллегам в Угловском и Егорьевском районах, постоянно участвуем в рейдах.

Идет большой, нарастающий вал преступлений, связанный с информационными технологиями – дистанционные, телефонное и интернет-мошенничество. Эта тенденция касается не только Рубцовска. Аналогичная ситуация складывается в Алтайском крае и в целом по стране. Этот вид преступлений сложен в работе, у нас в ОУР создано отделение по их раскрытию. Много внимания уделяем и профилактике, ведем разъяснительную работу. Несколько раз совместно с сотрудниками других подразделений проводили массовые профилактические мероприятия: обходили квартиры, частные дома. Беседовали с людьми, раздавали памятки.

Уделяем большое внимание раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Тщательно проверяем всю поступающую информацию.

– Уголовный розыск – это, прежде всего, люди, которые здесь трудятся.

– Коллектив более чем работоспособный. Есть молодые сотрудники, есть те, кто поопытнее. Приходят к нам из других служб, бывшие военнослужащие, выпускники вузов. Проявившие себя, показавшие результативную работу уже через четыре-пять лет становятся начальниками отделений. Это же сразу видно, когда человек хочет работать, активно перенимает опыт, заинтересован, а не просто отбывает время на работе.

В прошлом и текущем году из отдела на заслуженный отдых ушло много сотрудников. Почти на все места подобрали людей. Конечно, имеется определенная нехватка кадров, но проблему решаем.

Оперативники всегда работают в контакте, коллективом. Раскрываем преступления вместе, общими усилиями.

– Помимо профессиональной деятельности сотрудники ОУР еще и занимаются спортом.

– Конечно, у нас немало спортсменов, есть даже мастер спорта России по дзюдо. Кто-то из ребят активно посещает спортзалы, занимается для себя, чтобы поддерживать физическую форму, подготовку. Кто-то раньше занимался каким-либо видом спорта, например, боксом, борьбой.

Еще выезжаем на стадион, играем в футбол. Конечно, часто не получается, но обязательно делаем это по мере возможности.

Для МО МВД России «Рубцовский» стал традиционным турнир по футболу памяти Григория Мануковского. Он проходит ежегодно, участвуют все службы. В этом году команда ОУР заняла первое место.

– Есть ли традиции в профессиональный праздник?

– Их несколько, они сложились давно. В День уголовного розыска – 5 октября – на стадионе «Торпедо» проходит внутренний футбольный турнир ОУР, в нем принимают участие две команды. Приглашаем туда в качестве зрителей ветеранов службы. Соревнования тоже посвящены памяти Григория Мануковского. После футбола едем все вместе на место его гибели. А затем – снова работа.

– Сергей Сергеевич, что бы вы пожелали сотрудникам отдела в канун профессионального праздника?

– Здоровья – это главное. И еще не менее главное – благополучие в семье. Желаю ребятам понимания и поддержки близких. Если дома – надежный тыл, то и на работе все будет получаться. Ну и оперской удачи, чтобы преступления раскрывались, быстрее устанавливали преступников, и работа шла по накатанной. С праздником, коллеги!

От редакции. «Местное время присоединяется к словам поздравлений и желает сотрудникам ОУР МО МВД России «Рубцовский» всего самого наилучшего!

Ирина ЖУКОВА, фото автора

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