Рубцовск: Студенты Алтайского края отправили более 400 поздравлений учителям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: abiturient.asu.ru

В Алтайском государственном университете подвели итоги акции «Спасибо за знания. Теперь я студент», приуроченной ко Дню учителя. Организаторами проекта выступило управление по рекрутингу абитуриентов, при содействии совета тьюторов АлтГУ и волонтерского отряда «УРА».

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, в рамках акции университет распространял специальные открытки среди студентов. Таким образом, каждый мог поблагодарить учителя и поздравить с профессиональным праздником. С помощью почтовой службы послания были разосланы по адресам. Дополнительно абитуриенты могли приложить к открытке письмо преподавателю.

«Открытки были отправлены буквально во все муниципалитеты Алтайского края, в том числе в некоторые барнаульские школы поздравления были доставлены лично адресатам. Было так, что в одну школу мы отправляли по несколько открыток и порой это были целые послания. Например, в Бобровскую школу Рубцовского района одна студентка в дополнение к открытке приложила письмо, в котором не только поблагодарила всех учителей, но и рассказала подробно о своей студенческой жизни. Это было очень трогательное письмо с добрыми словами для каждого педагога школы», – сообщает начальник управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ Вероника Клочко.

Планируется, что акция «Спасибо за знания. Теперь я студент» станет ежегодной.

rubtsovskmv.ru