ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Восемь рубцовчан получили почётное звание «Ветеран труда» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото: nia-altay24.ru

4 октября  губернатор Виктор Томенко подписал указ о присвоении почетного звания “Ветеран труда” ста жителям Алтайского края. Среди них – восемь рубцовчан:

  • Закир Абдулл оглы Абдуллаев;
  • Владимир Владимирович Ванин;
  • Павел Сергеевич Коновалов;
  • Ирина Анатольевна Пустынникова;
  • Маргарита Николаевна Саженина;
  • Владимир Дмитриевич Серебренников;
  • Любовь Ивановна Суржик;
  • Владимир Иванович Токмаков.

Справка: Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей, им доступно бесплатное зубопротезирование, 50-процентная скидка на билеты в железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения. Ветеранам труда компенсируют половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления – возмещают 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. За ними сохраняется право на обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию. Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 330 рублей.

rubtsovskmv.ru

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