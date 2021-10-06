Рубцовск: Рубцовчане смогут получить IT-образование при поддержке государства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Обучение россиян пройдет в рамках проекта «Цифровые профессии». Он является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить ИТ-образование за половину стоимости. Оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно или за счет работодателя, сообщает Министерство цифрового развития и связи Алтайского края.

Для освоения в каталоге на данный момент доступны такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Вебразработка, Разработчик C++ и прочие. Список регулярно пополняется новыми курсами от ведущих образовательных организаций России.

К участию в проекте приглашаются мужчины и женщины от 16 до 65 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании, не получающие пенсионные выплаты по старости. Длительность программы подготовки – от 250 академических часов в дистанционном формате. По результатам участники получат дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца.

Регистрация на обучение доступна до 15 октября на сайте проекта «Цифровые профессии».

rubtsovskmv.ru