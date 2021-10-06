Рубцовск: В Рубцовске проходит День донора | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

5 и 6 октября в Рубцовске проходит акция “Стань донором. Спаси жизнь!”. Жителей города приглашают сдать кровь в мобильном комплексе переливания крови, который работает на главной площади города им. Ленина. К донации допускались люди, не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет и весом более 50 кг.

Социальная акция по развитию донорства крови проходит уже более десяти лет дважды в год – весной и осенью. Рубцовск участвует в ней уже третий год. Сегодня, в первый день акции уже с 8 утра на площади начали собираться рубцовчане, желающие стать донором. Помощь в организации оказывали волонтеры Рубцовского индустриального института АлтГТУ, участвующие в акции уже в четвёртый раз.

На торжественном открытии, куда были приглашены заместитель главы администрации города Олег Обухович, директор РИИ АлтГТУ Алексей Кутумов и заведующая филиалом Алтайского краевого центра крови в Рубцовске Анжелика Чайко говорили о важности донорства и значимости акции. Доноры – это те же волонтёры, которые добровольно отдают часть себя для помощи совершенно незнакомым людям.

12 октября акция пройдёт в Камне-на-Оби, 14 и 15 – в Бийске и завершится с 18 по 22 октября в краевой столице. По итогам будет представлен статистический материал о количестве участников мероприятия.

А пока – завтра, 6 октября с 8:30 до 12:00 мобильный комплекс ждёт рубцовчан. Также среди доноров организаторы устраивают небольшой розыгрыш призов.

Справка: организаторам акции является стали Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова и Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ “Звездный свет” совместно с Алтайским краевым центром крови. Поддержку акции оказывают администрация каждого города, в котором проходит мероприятие.

rubtsovskmv.ru