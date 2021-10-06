Рубцовск: Юные хоккеисты Рубцовска начали спортивный сезон с победы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото sparta-rub.ru

С 30 сентября по 02 октября в Славгороде прошёл Кубок города по хоккею среди юношей 2011-2012 г.р. Участие в состязаниях приняли пять команд – как из городов Алтайского края, так и гостей из Новосибирской области.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – “Динамо” (г. Барнаул);

2 место – “Кристалл” (г. Славгород);

3 место – “Локомотив” (г. Барабинск);

4 место – “Спарта” (г. Рубцовск);

5 место – “Факел” (г. Куйбышев).

Тренер рубцовских хоккеистов – Андрей Морозов.

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