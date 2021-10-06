Рубцовск: Юные хоккеисты Рубцовска начали спортивный сезон с победы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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С 30 сентября по 02 октября в Славгороде прошёл Кубок города по хоккею среди юношей 2011-2012 г.р. Участие в состязаниях приняли пять команд – как из городов Алтайского края, так и гостей из Новосибирской области.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- 1 место – “Динамо” (г. Барнаул);
- 2 место – “Кристалл” (г. Славгород);
- 3 место – “Локомотив” (г. Барабинск);
- 4 место – “Спарта” (г. Рубцовск);
- 5 место – “Факел” (г. Куйбышев).
Тренер рубцовских хоккеистов – Андрей Морозов.