ГОРНЯК22 07.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Новые авто получит Станция скорой помощи Рубцовска | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

Фото zdravalt.ru

В Алтайский край поступило 23 новых автомобиля для Станций скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-центр краевого Министерства здравоохранения.

“Машины получат Станции скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Тальменского, Третьяковского и других районов”, – добавляют в ведомстве.

Средства на обновление медицинского автопарка – а это 72,5 миллиона рублей – были выделены из федерального бюджета. Причём машины не все одинаковы по назначению:

  • двадцать машин относятся к классу В – для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады
  • три машины относятся к классу С – для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады.

rubtsovskmv.ru

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